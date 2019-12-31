للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع فلتين رائع في شارع المرور أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس حريمي - مجلس رجالي - غرفة طعام - مطبخ مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة مساحة الأرض : 16,000 قدم مربع كود رقم : VI 9393 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047184
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