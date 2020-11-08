للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا اربع فلل

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا مساحة الارض ( 150×150 قدم ) يتكون من اربع فلل كل فيلا تتكون من :- مجلس وصاله ومطبخ وخمس غرف مع مسبح كراج داخلي . الايجار السنوي( 6.000.000 درهم ) العمر 10 سنوات السعر ( 9.500.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071641
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
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