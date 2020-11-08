للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا اربع فلل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع سكني منطقة خليفة ا مساحة الارض ( 150×150 قدم ) يتكون من اربع فلل كل فيلا تتكون من :- مجلس وصاله ومطبخ وخمس غرف مع مسبح كراج داخلي . الايجار السنوي( 6.000.000 درهم ) العمر 10 سنوات السعر ( 9.500.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل بوحمدان 0557511102