(للبيع)
|للبيع مجمع سكني ست فلل منطقة خليفه أ موقع مميز مساحة الارض( 200 ×200 قدم ) المجمع يتكون من خمس فلل وفيلا رئيسية خمس فلل مكونه من خمس غرف نوم ومجلس وصاليتن ومطبخ وغرفة خادمة الفيلا الرئيسه تتكون من خمس غرف نوم ومجلس وصاله حريم وصاله نساء وملحق خارجي الفيلا مسويلها صيانه كامله السعر ( 14.000.000 درهم ) قابل للتفاوض من الجادين بالمعقول للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046537
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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