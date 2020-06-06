للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط

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تفاصيل الإعلان
للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط مساحة الارض ( 100×150 قدم ) مساحة البناء للفلل ( 1240 م ) كل فيلا مستقلة ولها مدخلها ايجارهم السنوي لايقل عن ( 460.000 درهم ) العمر 9 سنوات السعر ( 7.300.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060289
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