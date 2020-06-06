(للبيع)
|للبيع مجمع سكني ثلاث فلل منطقة شخبوط مساحة الارض ( 100×150 قدم ) مساحة البناء للفلل ( 1240 م ) كل فيلا مستقلة ولها مدخلها ايجارهم السنوي لايقل عن ( 460.000 درهم ) العمر 9 سنوات السعر ( 7.300.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060289
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