للبيع.مجمع راقي 3 فلل | البطين أبوظبي يتكون المجمع من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري غرفة خادمة - غرفة غسيل - 7 حمامات كل فيلا مؤجرة سنويا ب 180 الف مساحة الأرض : 8,503.99 قدم مربع كود رقم : CD 981571 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733