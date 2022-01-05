(للبيع)
|للبيع.مجمع راقي 3 فلل | البطين أبوظبي يتكون المجمع من 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - مطبخ تحضيري غرفة خادمة - غرفة غسيل - 7 حمامات كل فيلا مؤجرة سنويا ب 180 الف مساحة الأرض : 8,503.99 قدم مربع كود رقم : CD 981571 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117923
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