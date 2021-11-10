للبيع.مجمع تجاري | 6 فلل على زاوية شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل ( محور تجاري ) خمسه فلل تجارية مع فيلا سكنيه (5 غرف ) وقابله للتغير الى تجارية الموقع مميز العمر: 10 سنوات عائد استثماري كبير مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CD 980966 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733