للبيع لوحة منظر طبيعي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع لوحة منظر طبيعي - في الجيزة مصر

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لوحة منظر طبيعي - رسم يدوي بألوان أكريليك على خشب - مع برواز مذهب معتق - مقاس 114 سم / 87 سم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سعيد محمود مرعي
التليفون: 01096363050

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العنوان: محافظة الجيزة - مدينة 6 أكتوبر - الحي الحادي عشر - المنطقة العمرانية الثانية - منطقة 18 - عمارة 53 - الدور الرابع - شقة 8- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116729
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