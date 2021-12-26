(للبيع)
|لوحة منظر طبيعي - رسم يدوي بألوان أكريليك على خشب - مع برواز مذهب معتق - مقاس 114 سم / 87 سم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سعيد محمود مرعي
|التليفون:
|01096363050
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|العنوان:
|محافظة الجيزة - مدينة 6 أكتوبر - الحي الحادي عشر - المنطقة العمرانية الثانية - منطقة 18 - عمارة 53 - الدور الرابع - شقة 8- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116729
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