للبيع للراغبى التملك والأستثمار العقارى بتركيا أراضىى رخيصة سعرمتر 2$

(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أراضي للبيع في تركيا فرصة استثمارية ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال أراضي زراعية وسكنية ومزراع أستثمارية لأبقار والماشية والدواجين بأسعارمنخفضة ومواقع مميزة. في اسطنبول والمدن التركية أراضى زراعية بمناطق ادرانا - تاكرداغ - ماننيسا - تشالوا - دوزجى - بالريف التركى العثمانى بسعر يبداااااااااااا من$ 3 باطراف اسطنبول - تاكرداغ - تشالوا- دوزجى - بورصة - يلوا - طرابزون - ازميت - ازمير - شناكلة بسعر يبداااااااااااا$7 نحن نفرد بأقل الأسعار بالسوق التركي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجموعة هيتاش القابضة HİTAŞ TİCARET .
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|34,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062978
34,000 دولار
84,000 دولار