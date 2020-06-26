للبيع للراغبى التملك والأستثمار العقارى بتركيا أراضىى رخيصة سعرمتر 2$

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تركيا (إسطنبول) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: للبيع للراغبى التملك والأستثمار العقارى بتركيا أراضىى رخيصة سعرمتر 2$ - في إسطنبول تركيا

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بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أراضي للبيع في تركيا فرصة استثمارية ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال أراضي زراعية وسكنية ومزراع أستثمارية لأبقار والماشية والدواجين بأسعارمنخفضة ومواقع مميزة. في اسطنبول والمدن التركية أراضى زراعية بمناطق ادرانا - تاكرداغ - ماننيسا - تشالوا - دوزجى - بالريف التركى العثمانى بسعر يبداااااااااااا من$ 3 باطراف اسطنبول - تاكرداغ - تشالوا- دوزجى - بورصة - يلوا - طرابزون - ازميت - ازمير - شناكلة بسعر يبداااااااااااا$7 نحن نفرد بأقل الأسعار بالسوق التركي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجموعة هيتاش القابضة HİTAŞ TİCARET .
التليفون: 00905075782491

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 34,000 دولار
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062978
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