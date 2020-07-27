للبيع | للبيع فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي فيلا في موقع مميز جدا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة سائق - مطبخ - حمامين - باركينج لسيارتين طابق أول : غرفتين ماستر - غرفة نوم - غرفة جلوس عائلية - 3 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة - حمامين كود رقم : VI 5401 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733