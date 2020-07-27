للبيع | للبيع فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | للبيع فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | للبيع فيلا 4 غرف | حدائق القرم أبوظبي فيلا في موقع مميز جدا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة سائق - مطبخ - حمامين - باركينج لسيارتين طابق أول : غرفتين ماستر - غرفة نوم - غرفة جلوس عائلية - 3 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم - غرفة غسيل - مخزن - غرفة خادمة - حمامين كود رقم : VI 5401 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063889
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