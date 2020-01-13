(للبيع)
|للبيع لتجار الجمله والموزعين ومصانع الحلويات الكبري زبده أوكراني فاخره الدسم 8205٪ تاريخ انتاج حديث صلاحيه عام من تاريخ الانتاج الكرتونه 25 كجم سعر الكرتونه 875 جنيه يوجد 26 طن حوالي 1040 كرتونه تقريبا الزبدة ماركه السندباد البيع للكميه كامله ونقدا الاتصال ابو محمد 01064320907
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو محمد
|التليفون:
|01064320907
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049427
1 جنيه
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