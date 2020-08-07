للبيع كيا ريو 2016

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
زجاج فُميه مثبوت على الرخصة رشه نظافه عدا السقف الفئه الاولى عدا البصمه فتحه سقف وحامل السقف حساس ركن 4 أبواب زجاج ريموت كيا ريو 2016 عداد 120 الف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منير فخرى
التليفون: 01288988829

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العنوان: شبرا- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 210,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064415
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار جاهزة على السكن س لوكس بفيصل

شقة للايجار جاهزة على السكن س لوكس بفيصل

(للإيجار)

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1,500 جنيه

7/8/2020
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للصفوه شقه للبيع بالمنطقه الاولي مدينه نصر 275 بالقرب من سيتي ستارز

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7/8/2020
صورة الاعلان: للعيادات والشركات دور ارضي للبيع بطريق النصر 120م امام دار الفؤاد

للعيادات والشركات دور ارضي للبيع بطريق النصر 120م امام دار الفؤاد

(للبيع)

للانشطه الاداريه والطبيه شقه دور ارضي للبيع بطريق النصر امام نادي الزهور ومستشفي دار الفؤاد مساحته 1.
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1,250,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بمدينه نصر 210 م علي ذاكر حسين للسكن المميز والشركات

شقه للبيع بمدينه نصر 210 م علي ذاكر حسين للسكن المميز والشركات

(للبيع)

بأجمل شوارع مدينه نصر شقه لقطه للبيع بشارع ذاكر حسين مساحتها 210 متر مقسمة الي 3 غرف – 3 ريسبشن – لي.
العنوان:

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7/8/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بمدينه نصر ب 1400ج باليوم

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(للإيجار)

بكمبوند حديث شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر موقع متميز قريب جدا من#سيتي_ستارز_مول 3نوم 3ريسبشن 3حمام .
العنوان:

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30,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

7/8/2020
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صورة الاعلان: لحياة مريحة وجميلة امتلك شقتك فى تاون جيت

لحياة مريحة وجميلة امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)

عيش حياة جميلة ومريحة مع عيلتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل المناظر الطبيعية وكريستال لاجون شقتك 155.
العنوان:

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القسم: 

341,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: اخرج بره الروتين وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate

اخرج بره الروتين وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate

(للبيع)

غير روتين حياتك وعيش فى كمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية وسط حياة من الرفاهية وامن وحراسة 2.
العنوان:

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القسم: 

348,000 جنيه

7/8/2020
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شقة للبيع قريب من العيادات الطبية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

386,000 جنيه

7/8/2020
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(للبيع)

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7/8/2020
صورة الاعلان: للصفوه شقه للبيع بأشيك منطقه بمدينه نصر بحي السفارات 237متر

للصفوه شقه للبيع بأشيك منطقه بمدينه نصر بحي السفارات 237متر

(للبيع)

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7/8/2020
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مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
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1 ريال

7/8/2020
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نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات

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نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيا.
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7/8/2020
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شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه بالفرش وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات وحمامات سباح.
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7/8/2020
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لهواة الاسترخاء امتلك شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

استرخى واستجم واستمتع باجمل بحر فى راس سدر وامتلك شاليه 125 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ).
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

7/8/2020
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