للبيع كيا ريو 2016

(للبيع)
|زجاج فُميه مثبوت على الرخصة رشه نظافه عدا السقف الفئه الاولى عدا البصمه فتحه سقف وحامل السقف حساس ركن 4 أبواب زجاج ريموت كيا ريو 2016 عداد 120 الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منير فخرى
|التليفون:
|01288988829
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|العنوان:
|شبرا- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064415
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