للبيع كيا ريو 2016

زجاج فُميه مثبوت على الرخصة رشه نظافه عدا السقف الفئه الاولى عدا البصمه فتحه سقف وحامل السقف حساس ركن 4 أبواب زجاج ريموت كيا ريو 2016 عداد 120 الف