للبيع كارت شاشة Nvidia GTX 760

(للبيع)
|كارت شاشة من نڤيديا الغني عن التعريف بأفضل نسخة من شركة اسوس GeForce® GTX 760 DirectCU II نسخة Asus ب 2 مروحة قوية وتبريد قوى من اسوس بالعلبة الكارت يشغل جميع الالعاب الحديثة وبحالة الجديد والصور تثبت ذلك للتواصل يرجي الاتصال 01010074545
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed
|التليفون:
|01010074545
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- وسط القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078923
50 جنيه