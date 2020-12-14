للبيع كارت شاشة Nvidia GTX 760

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع كارت شاشة Nvidia GTX 760 - في القاهرة مصر

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كارت شاشة من نڤيديا الغني عن التعريف بأفضل نسخة من شركة اسوس GeForce® GTX 760 DirectCU II نسخة Asus ب 2 مروحة قوية وتبريد قوى من اسوس بالعلبة الكارت يشغل جميع الالعاب الحديثة وبحالة الجديد والصور تثبت ذلك للتواصل يرجي الاتصال 01010074545
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ahmed
التليفون: 01010074545

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العنوان: - وسط القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078923
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صورة الاعلان: صيانة الكمبيوتر بمقركم - في القاهرة مصر

صيانة الكمبيوتر بمقركم

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مهندس متخصص وتقنية وابداع أجهزة الكمبيوتر والشبكات بمقركم لدى الشركات والمكاتب والمنازل جميع انواع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50 جنيه

14/12/2020
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