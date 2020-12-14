للبيع كارت شاشة Nvidia GTX 760

كارت شاشة من نڤيديا الغني عن التعريف بأفضل نسخة من شركة اسوس GeForce® GTX 760 DirectCU II نسخة Asus ب 2 مروحة قوية وتبريد قوى من اسوس بالعلبة الكارت يشغل جميع الالعاب الحديثة وبحالة الجديد والصور تثبت ذلك للتواصل يرجي الاتصال 01010074545