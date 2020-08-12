للبيع قطع اراضى بمساحات مختلفة وأسعار مختلفة فى اماكن مميزة بالشارقة تفاوض

(للبيع)
|للبيع قطع اراضى بمساحات مختلفة وأسعار مختلفة فى اماكن مميزة بالشارقة:- •ارض للبيع بالمجره المساحة 1335.8 قدم مربع = 124,12 متر مربع المطلوب ٩٥٠ الف •ارض للبيع فى الفلج -المساحة 8193.47 قدم مربع = 761,2 متر مربع - المطلوب 170 درهم للقدم = 1,390,000 مليون درهم -المساحة 15173.9 قدم مربع = 1409,7 متر مربع - المطلوب 170 درهم للقدم = 2,580,000 مليون درهم • ارض للبيع بالرماقية مساحة 10666قدم مربع = 990,9 متر مربع المطلوب 1150000 درهم ALJADWA
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرماقية- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064939
950,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,750,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
3,000,000 درهم
1,400,000 درهم
3,000,000 درهم
880,000 درهم
850,000 درهم
880,000 درهم
500,000 درهم
650,000 درهم
650,000 درهم
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
500,000 درهم
590,000 درهم
750,000 درهم
1,350,000 درهم