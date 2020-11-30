للبيع.قطعتين أرض | سكنية وتجارية | تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.قطعتين أرض | سكنية وتجارية | تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع مساحة البناء : 246,932.2 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 15 طابق - 309 موقف سيارة الأرض الثانية تبلغ مساحتها : 30,753 قدم مربع مساحة البناء : 311,345.5 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 17 طابق - 294 موقف سيارة كود رقم : MP 113528 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074580
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