(للبيع)
|للبيع.قطعتين أرض | سكنية وتجارية | تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع مساحة البناء : 246,932.2 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 15 طابق - 309 موقف سيارة الأرض الثانية تبلغ مساحتها : 30,753 قدم مربع مساحة البناء : 311,345.5 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 17 طابق - 294 موقف سيارة كود رقم : MP 113528 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0509350473
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074579
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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