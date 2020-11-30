للبيع.قطعتين أرض | سكنية وتجارية | تصريح بناء برجين | دانة أبوظبي الأرض الأولى تبلغ مساحتها : 32,874 قدم مربع مساحة البناء : 246,932.2 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 15 طابق - 309 موقف سيارة الأرض الثانية تبلغ مساحتها : 30,753 قدم مربع مساحة البناء : 311,345.5 قدم مربع مصرح عليها بناء برج يتكون من : 3 باسمينت - 2 بوديوم - أرضي - 17 طابق - 294 موقف سيارة كود رقم : MP 113528 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300