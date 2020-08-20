💥✍ فرصة لن تتكرر للبيع قطعة أرض بمشروع بيت الوطن القاهرة الجديدة بأميز الاحياء بالحي الثاني علي شارع الفيو زون الرئيسي شارع النوادي 745 م مرحلة أولي سعر تثبيت 6.10 موقع لن يتكرر أصيل ✍💥 مدفوع 💸 / 120 الف دولار ( مقدم + قسط أول ، متبقي 4 اقساط ) مطلوب / 2 مليون 600 توتال ▪للتواصل يرجي الاتصال علي 👇▪ ( 01144450406 ) 📞 ( 01144450405 ) 📞