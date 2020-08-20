(للبيع)
|💥✍ فرصة لن تتكرر للبيع قطعة أرض بمشروع بيت الوطن القاهرة الجديدة بأميز الاحياء بالحي الثاني علي شارع الفيو زون الرئيسي شارع النوادي 745 م مرحلة أولي سعر تثبيت 6.10 موقع لن يتكرر أصيل ✍💥 مدفوع 💸 / 120 الف دولار ( مقدم + قسط أول ، متبقي 4 اقساط ) مطلوب / 2 مليون 600 توتال ▪للتواصل يرجي الاتصال علي 👇▪ ( 01144450406 ) 📞 ( 01144450405 ) 📞
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدحت
|التليفون:
|01144450406
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065469
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