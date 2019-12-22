للبيع قصر للعظماء و لهواة الفخامة

مساحة الأرض 4000 متر إجمالي مساحة المباني 1500 متر القصر علي المفتاح و البيع بالفرش يوجد به تكييف مركزي و حدائق فاكهة يوجد حمام سباحة – ملعب تنس- ملعب خماسي- شلال- بحيرة صناعية للبيع 3 مليون دولار القصر موجود داخل كومبوند ليس بينه و بين الأهرامات سوي 3 كم و يقع بالقرب من المتحف المصري الجديد و يوجد أيضاً داخل نفس الكمبوند: أرض فضاء للبيع مساحتها 3000 متر تخصيص فندق أرضي + 3 متكرر البناء على 50% مطلوب في المتر 15000 جنيه عمولة المكتب 2% من المشتري الوسطاء يمتنعون