للبيع قصر للعظماء و لهواة الفخامة

(للبيع)
|مساحة الأرض 4000 متر إجمالي مساحة المباني 1500 متر القصر علي المفتاح و البيع بالفرش يوجد به تكييف مركزي و حدائق فاكهة يوجد حمام سباحة – ملعب تنس- ملعب خماسي- شلال- بحيرة صناعية للبيع 3 مليون دولار القصر موجود داخل كومبوند ليس بينه و بين الأهرامات سوي 3 كم و يقع بالقرب من المتحف المصري الجديد و يوجد أيضاً داخل نفس الكمبوند: أرض فضاء للبيع مساحتها 3000 متر تخصيص فندق أرضي + 3 متكرر البناء على 50% مطلوب في المتر 15000 جنيه عمولة المكتب 2% من المشتري الوسطاء يمتنعون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
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|العنوان:
|- haram
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046172
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