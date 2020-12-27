للبيع قصر فى مدينة خليفة أ

(للبيع)
|للبيع قصر في مدينة خليفة أ 410*200 تحت التشطيب موقع ممتاز لأصحاب الرقي والفخامة في الأحواض الوأي زاوية على ثلاث شوار عمساحة البناء 5500 متر مربع مطلوب 60 مليون / موبايل + واتساب: 055 523 2305
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابوسيف
|التليفون:
|0555232305
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|العنوان:
|مدينة خليفة أ- مدينة خليفة أ
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077585
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