للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث علي زاويه بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية وحوش واسع. الفيلا مكونة من:- عدد 6 غرف ماستر - غرفة ماستر رئيسية مع صالة - مجلس - غرفة طعام - غرفة غسيل- مطبخ واسع . السعر ( 4.600.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102