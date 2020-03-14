للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث بسعر مميز

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تفاصيل الإعلان
للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية وحوش واسع. الفيلا مكونة من:- عدد 6 غرف ماستر - غرفة ماستر رئيسية مع صالة - مجلس - غرفة طعام - غرفة غسيل- مطبخ واسع . السعر ( 4.600.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102 اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/3/2020
رقم الإعلان: 2055985
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