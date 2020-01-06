للبيع فيلتين في مدينة محمد بن زايد خمس غرف ماستر بسعر مميز

(للبيع)
|للبيع فيلتين في مدينة محمد بن زايد خمس غرف ماستر مساحة الارض ( ١٢٠ × ٢٣٥ قدم ) كل فيلا تتكون من:- ٥ غرف ماستر مجلس وغرفة خادمه غرفة غسيل العمر ٦ سنوات مواجر كل فيلا ١٦٥ الف عقد حكومي السعر ( 6.000.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047841
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1 درهم
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