للبيع فيلتين فى مدينة ابوظبى / الكرامة مساحة الأرض 80*100 قدم قريبة من ال

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلتين فى مدينة ابوظبى / الكرامة مساحة الأرض 80*100 قدم قريبة من المسجد كل فيلا تتكون من 6غرف وصالتين ومجلس ومطبخ رئيسى وغرفة خادمة وغسيل مؤجره الفلتين 400.000 السعر 7.000.000 0526988864 0527333151 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وول ستريت
التليفون: 0557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113151
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