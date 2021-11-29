(للبيع)
|للبيع فيلتين فى مدينة ابوظبى / الكرامة مساحة الأرض 80*100 قدم قريبة من المسجد كل فيلا تتكون من 6غرف وصالتين ومجلس ومطبخ رئيسى وغرفة خادمة وغسيل مؤجره الفلتين 400.000 السعر 7.000.000 0526988864 0527333151 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وول ستريت
|التليفون:
|0557511102
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|العنوان:
|- الكرامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113156
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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