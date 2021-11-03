للبيع فيلتين بالحوشي قيد الانشاء

(للبيع)
|للبيع بالشارقة الحوشي فيلتين متلاصقات قيد الانشاء مساحة الارض 10الاف قدم مساحة كل فيلا 5000 قدم البيع على الوضع الحالي والتكملة على المشتري مطلوب 1.500.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- » دبي
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111460
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