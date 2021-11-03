للبيع فيلتين بالحوشي قيد الانشاء

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بالشارقة الحوشي فيلتين متلاصقات قيد الانشاء مساحة الارض 10الاف قدم مساحة كل فيلا 5000 قدم البيع على الوضع الحالي والتكملة على المشتري مطلوب 1.500.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - » دبي
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111460
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