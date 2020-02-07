للبيع فيلتين بالجزات الرقة

للبيع فيلتين بالشارقة الجزات الرقة قريب نادي الشعب والمدارس المساحة 16000 كل فيلا 4 غرف ومجلس وصالة والغرف فيها غرفة ملابس و مجلس خارجي يوجد ملاحق و مواقف سيارات 3 بوابات - عدادين كهرباء العمر قديم محتاج صيانة مطلوب 2 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283