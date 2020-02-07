للبيع فيلتين بالجزات الرقة

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلتين بالشارقة الجزات الرقة قريب نادي الشعب والمدارس المساحة 16000 كل فيلا 4 غرف ومجلس وصالة والغرف فيها غرفة ملابس و مجلس خارجي يوجد ملاحق و مواقف سيارات 3 بوابات - عدادين كهرباء العمر قديم محتاج صيانة مطلوب 2 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الجزات
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052600
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