للبيع فيلتين بالجزات الرقة

(للبيع)
|للبيع فيلتين بالشارقة الجزات الرقة قريب نادي الشعب والمدارس المساحة 16000 كل فيلا 4 غرف ومجلس وصالة والغرف فيها غرفة ملابس و مجلس خارجي يوجد ملاحق و مواقف سيارات 3 بوابات - عدادين كهرباء العمر قديم محتاج صيانة مطلوب 2 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الجزات
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052600
2,400,000 درهم
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