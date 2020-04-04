(للبيع)
|للبيع فيلا vipفي مدينة خليفة أ تشطيب راقي ومميز مساحة الارض ( 100× 100 قدم ) تتكون الفيلا من :- 5 غرف نوم ماستر ومجالس وصالات وملاحق خارجية وغرفة حارس تشظيب راقي جدا السعر ( 6.200.000 درهم للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057298
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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