للبيع.فيلا Vip في معسكر آل نهيان أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - جناح (غرفة نوم - صالة) - مجلسين - غرفة طعام - 3 صالات مطبخين - موقف سيارة باسمينت يحتوي على جيم كود رقم : VI 108186 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733