(للبيع)
|للبيع.فيلا Vip في معسكر آل نهيان أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - جناح (غرفة نوم - صالة) - مجلسين - غرفة طعام - 3 صالات مطبخين - موقف سيارة باسمينت يحتوي على جيم كود رقم : VI 108186 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047595
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1 درهم
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
9,000,000 درهم
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