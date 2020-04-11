للبيع.فيلا VIP في مدينة شخبوط أبوظبي فيلا VIP تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : جناحين - 7 غرف نوم ماستر - مجلسين - 3 صالات - مطبخين - حوش كبير - حديقة كبيره ملحق خارجي : مجلس كبير ملحق خارجي 2 : غرفة خادمة - غرفة سائق - غرفة طباخ مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 115113 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990