(للبيع)
|للبيع.فيلا VIP في مدينة شخبوط أبوظبي فيلا VIP تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : جناحين - 7 غرف نوم ماستر - مجلسين - 3 صالات - مطبخين - حوش كبير - حديقة كبيره ملحق خارجي : مجلس كبير ملحق خارجي 2 : غرفة خادمة - غرفة سائق - غرفة طباخ مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 115113 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057756
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