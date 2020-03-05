للبيع.فيلا VIP + جيم في معسكرآل نهيان أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - جناح (غرفة نوم - صالة) - مجلسين - غرفة طعام - 3 صالات مطبخين - موقف سيارة - باسمينت يحتوي على جيم كود رقم : VI 108186 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733