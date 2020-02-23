للبيع.فيلا VIP تقع على 3 شوارع في مدينة زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع على 3 شوارع مكونة من : 5 أجنحة - مجلسين - 3 صالات - غرفة خادمة - ملحق خارجي المميزات : حمام سباحة - جاكوزي الفيلا مغطاه بالحجر الأردني مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 114525 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً