للبيع | فيلا 9 غرف VIP | معسكر آل نهيان أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين - 3 غرف جلوس - غرفة طعام مطبخين - مطبخ تحضيري - 3 غرف خدم - غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي - مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة ألعاب - غرفة دراسة - مكتب - صالون حريمي - 2 جاكوزي - 2 جيم - 2 حمام مغربي غرفة ساونا - باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : VI 113781 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042