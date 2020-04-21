للبيع.فيلا 9 غرف VIP مذهلة في معسكرآل نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين - 3 غرف جلوس - غرفه طعام - مطبخين - مطبخ تحضيري - 3 غرف خدم غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي - مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة العاب - غرفة دراسة - مكتب - صالون حريمي - 2 جاكوزي - 2 جيم - 2 حمام مغربي غرفة ساونا - باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : VI 113781 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042