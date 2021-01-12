للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 3 حمامات - موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - مكتب - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة - حمامين مساحة الأرض : 3,998 قدم مربع كود رقم : VI 111596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733