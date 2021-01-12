(للبيع)
|للبيع.فيلا | 9 غرف نوم | موقف سيارات مغطى | المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - 3 حمامات - موقف لسيارتين مغطاة طابق أول : 4 غرف نوم - صالة - مكتب - مطبخ تحضيري - 3 حمامات الرووف : غرفتين نوم - صالة - حمامين مساحة الأرض : 3,998 قدم مربع كود رقم : VI 111596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079616
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