للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 9غرف نوم |ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل - مطبخ - 5 حمامات الطابق الأول : غرفتين ماستر - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : غرفة جلوس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة - حمامين - غرفة سائق مع حمام مواقف لعدد 5 سيارات - مصعد ل 8 اشخاص - مسبح - بوابة سيارات الكترونية كود رقم : VI 976493 0503070042