للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 9 غرف نوم| مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة كبيرة - غرفة طعام - غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل - مطبخ - 5 حمامات طابق أول : غرفتين ماستر - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : غرفة جلوس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة - حمامين - غرفة سائق مع حمام مميزات : مواقف لعدد 5 سيارات - مصعد ل 8 اشخاص - مسبح - بوابة سيارات الكترونية كود رقم : VI 976493 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099212
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