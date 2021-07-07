للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 9 غرف نوم| مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة كبيرة - غرفة طعام - غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل - مطبخ - 5 حمامات طابق أول : غرفتين ماستر - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : غرفة جلوس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة - حمامين - غرفة سائق مع حمام مميزات : مواقف لعدد 5 سيارات - مصعد ل 8 اشخاص - مسبح - بوابة سيارات الكترونية كود رقم : VI 976493 0503070042