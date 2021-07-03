للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة كبيرة - غرفة طعام - غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل - مطبخ كبير مع مخزن - 5 حمامات طابق أول : غرفتين ماستر مع بلكونة - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : - غرفة جلوس مع حمام وغرفة ملابس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة - حمامين- غرفة سائق مع حمام كود رقم : VI 967493 0503070042