للبيع فيلا | 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس - صالة طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي مع - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صاله طعام كود رقم : VH 980377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home Real Estate شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).