للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة كبيرة - غرفة طعام غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل - مطبخ كبير مع مخزن - 5 حمامات الطابق الأول : غرفتين ماستر مع بلكونة - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : - غرفة جلوس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة – حمامين - غرفة سائق مع حمام كود رقم : VI 976493 لتواصل السيد / سمير :0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112361
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