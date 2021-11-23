للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة كبيرة - غرفة طعام غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل - مطبخ كبير مع مخزن - 5 حمامات الطابق الأول : غرفتين ماستر مع بلكونة - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : - غرفة جلوس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة - غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة – حمامين - غرفة سائق مع حمام كود رقم : VI 976493 لتواصل السيد / سمير :0503070042