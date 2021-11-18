للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة خادمة مع حمام غرفة غسيل - مطبخ كبير مع مخزن - 5 حمامات الطابق الأول : غرفتين ماستر مع بلكونة - 5 غرف - غرفة جلوس - غرفة عائلة - صالة - مخزن - 9 حمامات الرووف : غرفة جلوس مع حمام وغرفة ملابس - صالة - بلكونة ملحق خارجي : مجلس كبير - صالة- غرفتين طعام - مخزن - 2 مغسلة - حمامين - غرفة سائق مع حمام كود رقم : VI 976493 0503070042