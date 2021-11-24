للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس - صالة طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي - غرفة سائق - غرفة للضيوف - مجلس - صالة طعام كود رقم : VH 980377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).