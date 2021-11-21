للبيع فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس - صالة طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي مع ستور - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صالة طعام كود رقم : VH 980377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0508351822

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112101
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صورة الاعلان: للبيع فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل .
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21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من طابق أرضي مع تصريح بناء طابق اول الفيل.
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20/11/2021
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للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من طابق أرضي مع تصريح بناء طابق اول الفيل.
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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 6 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل : تتكون كل فيلا من : 4 غرف ماستر - مطبخ - .
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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : طابق أرضي : مج.
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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 4 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 4 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع | 4 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بناية تجارية | 5 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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20/11/2021
صورة الاعلان: للايجار فيلا ضمن مجمع في مدينة محمد بن زايد حوض ( 2) تتكون من اربع غرف و - في أبو ظبي الإمارات

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20/11/2021
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للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة.
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20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي

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للبيع فيلا 4 غرف | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة.
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20/11/2021
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18/11/2021
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18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم ماستر.
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18/11/2021
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