للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس- صاله طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صاله طعام كود رقم : VH 979269 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093736
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 9 غرفة لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 9.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل .
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق : 6 شق.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق : 6 شق.
القسم: 

اتصل

10/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم ماست.
القسم: 

اتصل

9/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس- .
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس- .
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة - 3 .
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة - 3 .
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن | 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس خارجي -.
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ما.
القسم: 

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ما.
القسم: 

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صا.
القسم: 

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين | 5 غرف نوم لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صا.
القسم: 

اتصل

8/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager