للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس- صاله طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صاله طعام كود رقم : VH 979269 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733