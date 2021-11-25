للبيع.فيلا | 9 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 9 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مجلس - غرفة طعام - منطقة جلوس - مطبخ - غرفتين نوم ماستر الطابق الأول : 7 غرف نوم ماستر - منطقة جلوس - مطبخ تحضيري رووف : غرفة ضيوف - غرفة خادمة - غرفة غسيل ملحق خارجي : حمام سباحة - غرفة سائق - غرفة مطبخ - غرفة خادمة كود رقم : VH 964952 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112661
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