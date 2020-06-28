(للبيع)
|للبيع | فيلا 9 غرف نوم ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل وكي - مجلس وصالة طعام - صالتين جلوس - مطبخ داخلي - حوش الملاحق : مطبخ خارجي - ستور - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس وصالة طعام مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : VI 7959 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061696
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