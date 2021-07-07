للبيع.فيلا 9 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : الطابق الأرضي : 2 مجلس - غرفة طعام - منطقة جلوس - مطبخ - غرفتين نوم ماستر الطابق الأول : 7 غرف نوم ماستر - منطقة جلوس - مطبخ تحضيري رووف : غرفة ضيوف - غرفة خادمة - غرفة غسيل ملحق خارجي : حمام سباحة - غرفة سائق - غرفة مطبخ - غرفة خادمة كود رقم : VH 964952 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733