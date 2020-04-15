للبيع.فيلا 9 غرف نوم فاخرة مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا تتكون من : ملحق خارجي : حمام سباحة - غرفة سائق مع المرحاض -غرفة المطبخ -غرفة خادمة مع حمام طابق أرضي : 2 مجلس - حمام - غرفة طعام - منطقة جلوس - مطبخ - غرفتين نوم ماستر طابق أول : 7 غرفة نوم ماستر مع خزانة - منطقة جلوس رووف : غرفة ضيوف -غرفة خادمة - مرحاض منفصل - غرفة غسيل كود رقم : VI 115925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042