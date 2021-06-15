للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مجلس- صاله طعام - صالتين جلوس- مطبخ داخلي - حوش مطبخ خارجي مع ستور - غرفة سائق - غرفه للضيوف - مجلس - صالة طعام كود رقم : VH 980377 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733